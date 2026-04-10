Спасатели усиливают группы поиска пропавших на Камчатке туристов

Путешественники, пропавшие в Камчатском крае во время похода, прибыли из Санкт-Петербурга — их поиски продолжаются. Об этом говорит источник 5-tv.ru.

По словам туроператора Сергея, организатором пропавшей группы была 20-летняя девушка, которая прибыла на Камчатку из другого региона. Он подчеркнул, что местные экскурсоводы предупреждали людей о сложностях при прохождении маршрута, однако туристы не послушались.

Гид Мария, в свою очередь, заявила, что пропавшие путешественники могут выжить в условиях схода снега и пурги, если имеют высокий уровень подготовленности. Она добавила, что ландшафт усложнен тяжелыми подъемами и спусками.

Группа из семи человек пропала на Камчатке при попытке добраться до Авачинского перевала. Тем временем спасатели продолжают поиски путешественников, пропавших при попытке добраться до Авачинского перевала.

«На поиски туристов выдвинулась сводная группа, в составе которой спасатели поисково-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД» со снегоходной техникой, а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МЧС.

Глава поисково-спасательного отряда МЧС Сергей Марков отметил, что участники спасательной операции планируют осуществлять поиск, зайдя на маршрут пропавших туристов с двух сторон: одна группа через Корякский перевал спустится в Налычевскую долину и пойдет к реке Шумная, вторая — через Авачинский перевал с другой стороны. В поисках также принимают участие инспекторы природного парка «Налычевский».

