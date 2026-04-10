Разделились и пропали: почему на Камчатке погибли туристы

Масштабная спасательная операция завершается на Камчатке. На снегоходах и вертолете специалисты искали семерых туристов из Петербурга. И уже известно: два человека погибли. Остальных успели найти живыми. Путешественники перестали выходить на связь несколько дней назад. Ситуацию осложняла снежная буря и информация о том, что уже в походе участники внезапно разделились на две группы. Что стало причиной трагедии, и кто за это ответит — расскажет корреспондент «Известий» Михаил Юдаев.

Это первые кадры со спасенными туристами. Обессилевшие, они покидают вертолет МЧС. Под руки медработники ведут их к каретам скорой помощи.

«Пострадавших уже передали бригадам скорой медицинской помощи. Сейчас медики доставляют их в Камчатскую краевую больницу, где им будет оказана вся необходимая помощь», — отметил корреспондент.

Поисковая операция длилась около семи часов. Группа туристов, приехавшая на Камчатку из Санкт-Петербурга, не вышла на связь в установленное время. Стало ясно — могла произойти трагедия.

Туристы мечтали увидеть Авачинский вулкан. 28 марта они начали свой путь из поселка Пиначево. 3 апреля в районе Таловского кордона между участниками экспедиции произошел конфликт. Коллектив разделился. Два человека, в том числе руководитель Елизавета Ещеркина, со спутниковым телефоном и палаткой направились по сокращенному маршруту. Вторая группа из семи человек продолжила запланированный поход.

«Зарегистрированная в МЧС тургруппа из девяти человек планировала путешествие по маршруту с 22 остановками с 27 марта по 10 апреля текущего года. Позже туристы разделились, семь человек продолжили путь без палатки и средств связи», — сообщила старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.

6 апреля группа вышла на связь, сообщив, что все целы и здоровы. На следующий день туристов видели в районе водопада на реке Шумная. Они собирались добраться до Авачинского перевала.

«Группа туристов была зарегистрирована в системе МЧС, у них произошел небольшой конфликт, группа разделилась. Восьмого числа была очень сильная пурга, очень сильный ветер в том районе», — рассказал начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков.

Камчатка — один из самых непредсказуемых регионов России в плане погодных изменений. Кругом снег, сложно ориентироваться, возможен сход лавин. Много спусков и подъемов. Спасатели приступили к поискам на снегоходах и спецтехнике. К поисковой операции привлекли и авиацию.

«Что касается района поиска, район довольно тяжелый, довольно большой, имеющий горную местность. Но здесь стоит понимать, что люди, совершающие лыжные весенние походы, они имеют определенный походный опыт», — отметил инструктор-проводник, генеральный директор туристической компании Артем Бондарчук.

Пропавшую группу вскоре удалось обнаружить. Двое туристов погибли — им было 23 и 25 лет. Пятеро с признаками сильного обморожения живы. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

«По факту исчезновения группы туристов, двое из которых обнаружены мертвыми, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 и части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Кристина Иванова.

Следователям предстоит дать оценку действиям руководителя группы. Почему после конфликта с туристами она оставила себе спутниковый телефон и палатку, в то время как семь человек продолжили маршрут без устойчивой связи и элементарного места укрытия.

