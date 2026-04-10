Охрана для шоколада: грузовики KitKat начали ездить с конвоем после дерзкого ограбления

Mirror: KitKat начала перевозить товар с конвоями после угона грузовика в Европе

В Канаде грузовые автомобили KitKat начали передвигаться по дорогам в сопровождении полицейского конвоя после масштабной кражи 12 тонн шоколада. Об этом сообщает Mirror.

Меры безопасности были усилены в начале апреля 2026 года, когда стало известно о пропаже огромной партии продукции, следовавшей из Италии в Польшу. Представители бренда Nestle заявили, что грузовик с его содержимым до сих пор не обнаружен, и компания плотно сотрудничает с правоохранительными органами и партнерами по логистике для расследования этого инцидента.

В ходе «шоколадного налета» преступники похитили 413 793 батончика, что вызвало опасения по поводу возможного дефицита сладостей на рынке. В Nestle с иронией отметили ситуацию, напомнив об известном слогане марки.

«Мы всегда призывали людей сделать перерыв (have a break. — Прим. ред.) вместе с KitKat. Но, похоже, воры восприняли это послание слишком буквально и совершили побег (made a break. — Прим. ред) с более чем 12 тоннами нашего шоколада. Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов становится все более серьезной проблемой для бизнеса любого масштаба», — сказали представители компании.

Производитель решил предать этот случай огласке, чтобы привлечь внимание к организованной преступности в сфере логистики. Каждая упаковка из похищенной партии имеет уникальный номер серии, поэтому компания просит граждан сообщать о подозрительных товарах, которые могут появиться на неофициальных рынках.

Ограбление стало настоящей сенсацией в интернете, вызвав волну мемов от других крупных брендов. Например, авиакомпания British Airways и сеть пиццерий Domino's в шутливой форме выразили сочувствие KitKat, параллельно рекламируя свои услуги.

Украденные батончики принадлежали к эксклюзивной линейке, посвященной Формуле-1, и были выполнены в форме гоночных болидов.

Несмотря на серьезные убытки, пока остается неясным, является ли появление усиленной охраны на дорогах Торонто реальной защитной мерой или же это часть продуманной маркетинговой кампании по привлечению внимания к бренду после происшествия.

