«Я старая»: Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за возраста

Руководство решило, что 44-летняя артистка больше не может играть юных героинь.

Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за возраста.

Актрису Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за «старости». Об этом она сообщила в своем профиле в социальной сети.

«Я старая. Да-да, именно так. Слово прозвучало, как приговор. Сюзанне в „Фигаро“ — 18, Элизе в „Пигмалионе“ около того. А мне — 44», — рассказала артистка.

По словам Волковой, первым делом она почувствовала не боль, а абсурд. Она также саркастично пошутила, что после услышанного ей, возможно, придется записаться на пластику груди.

«А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло», — написала звезда сериала «Воронины».

Перейдя на серьезный тон, Волкова заявила, что ни один настоящий джентльмен не может указывать женщине на возраст — в этом нет «честности», но есть только низость. По ее словам, настоящий мужчина так не поступил бы.

Кроме того, у увольнения была еще одна причина — Волкова отказывалась работать в старых проектах, которые ей не нравились.

