«Не чувствую себя героем»: Екатерина Волкова отправила 14-летнюю дочь на выходные к парню

Екатерина Волкова отправила 14-летнюю дочь на выходные к парню

Звезда сериала «Воронины» актриса Екатерина Волкова отпустила свою единственную 14-летнюю дочь Лизу на выходные к парню. Об этом рассказала сама артистка в социальных сетях.

«Проводила сегодня свою роднулечку. В аэропорт. Лиза улетела к Кириллу на его день рождения. На целые выходные!» — написала знаменитость.

Екатерина Волкова сказала, что не хочет ставить «палки в колеса» своему ребенку, поэтому разрешила ей провести время с парнем и отметить его день рождения.

«Все вокруг говорят: „Катя, ты просто мама года!“. А я не чувствую себя героем. Я просто помню, каково это — быть на ее месте. Быть подростком, когда твое сердце бьется так громко, что, кажется, слышно всем вокруг, а возможности — тихие и скромные!»— написала звезда кино.

По словам Волковой, ей не просто далось решение отпустить Лизу с парнем в путешествие, однако она хочет быть опорой для дочери, а не стражем. Желание поддержать подростка, как отметила Екатерина, оказалось куда сильнее ее страха. Знаменитость также сказала: она хочет, чтобы Лиза знала, что ее чувства и желания — важны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Волкова восхищена своим коллегой — актером Юрием Колокольниковым.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.