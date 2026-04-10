В Муроме число заразившихся острой кишечной инфекцией достигло 375

В Муроме Владимирской области продолжает расти число случаев острой кишечной инфекции. По последним данным региональных властей, речь идет уже о сотнях заболевших, причем значительную часть составляют дети.

«На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся — 188 детей, 187 взрослых», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Для оказания медицинской помощи в городе задействованы дополнительные ресурсы. В районной детской больнице развернули 32 койки, все они заняты — госпитализированы 32 ребенка. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Взрослых размещают в Центральной районной больнице № 2, где на данный момент проходят лечение 38 человек.

При этом часть заболевших получает помощь без госпитализации. Амбулаторно лечатся 129 детей и 106 взрослых. Ситуация остается на контроле, медики продолжают оказывать помощь всем обратившимся.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева заявила, что при необходимости пациентов могут перераспределять в другие медицинские учреждения области. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора выясняют причины вспышки — уже отобраны образцы воды для лабораторного анализа.

Дополнительно заключен контракт на поставку двух тысяч доз вакцины против гепатита А, их ожидают в регион на следующей неделе. Для лечения детей также планируется приобрести около 30 литров препарата «Интести-Бактериофаг». Ситуация остается под постоянным контролем региональных властей.

