Стражи воды: как коммунальный флот поддерживает чистоту московских рек

Коммунальный флот Москвы за год собрал сотни тонн мусора из рек

Столичный коммунальный флот продолжает обеспечивать чистоту Москвы-реки, Яузы и других водоемов города. Как сообщили на портале mos.ru, экипажи специализированных судов в круглосуточном режиме обследуют акватории, собирают мусор, ликвидируют загрязнения и извлекают донные отложения. В этом году исполнился 51 год со дня основания ГУП «Мосводосток» и его водного подразделения.

В структуре предприятия работают около пяти тысяч специалистов, отвечающих за содержание гидротехнических сооружений, водосточной сети и городских водных объектов. На балансе коммунального флота находятся 30 судов различного назначения, включая мусоросборщики, быстроходные катера, буксиры, плавучие краны и транспортные шаланды.

Суда ежедневно патрулируют Москву-реку в пределах города и судоходную часть Яузы. Экипажи выходят на маршруты дважды в сутки — утром и вечером.

Основная задача коммунальщиков — своевременное удаление из воды бытового мусора, пластиковых отходов, древесины и других посторонних предметов. Для этого на судах установлены гидравлические ковши, контейнеры для сбора отходов и краны-манипуляторы, способные поднимать крупногабаритные объекты весом до одной тонны. В труднодоступных местах экипажи используют ручной инвентарь.

Во время рейдов сотрудники регулярно обнаруживают необычные находки.

«Кроме „рядового“ мусора и бревен часто достаем из воды автомобильные покрышки. Случается и необычный улов: в ковш иногда попадают щуки, сомы и черепахи. Всех выпускаем обратно. Однажды из Москвы-реки выловили зеркальный фотоаппарат и сломанную гитару», — рассказал капитан-дублер Андрей Рябов.

После завершения смены собранные отходы перегружают на специальные платформы, откуда их вывозят на дальнейшую переработку и утилизацию. Параллельно на малых реках работают плавучие краны, которые очищают русла от накопившихся песка, ила и грунта.

По данным предприятия, в 2025 году коммунальный флот собрал свыше 530 тонн мусора и извлек около четырех тысяч тонн донных отложений.

Перед началом каждого навигационного сезона все суда проходят комплексное техническое обслуживание.

