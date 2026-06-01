«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Речь идет об атаках на Старобельск и Геническ.

Путин о преступлениях киевского режима против детей

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

Путин: Украина придала конфликту новое качество преступлениями против детей

Удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших.

«Сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор», — заявил Путин.

Глава государства пообещал подробнее обсудить эту тему с присутствующими на совещании, но уже в закрытом режиме.

Удары ВСУ

31 мая украинские беспилотники атаковали густонаселенный район Геническа, где нет военных объектов. В результате удара погиб шестилетний ребенок, ранения получили 11 человек. Кроме того, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Как выяснилось, поблизости не было военных объектов.

Теракт в Старобельске произошел в ночь на 22 мая. Боевики ВСУ при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа. В этот момент в зданиях находились более 80 человек. В результате удара погиб 21 студент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели МЧС разбирали завалы колледжа в Старобельске в течение 45 часов, несмотря на то что украинские военные неоднократно пытались сорвать спасательную операцию повторными атаками дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР
1 июн
Пасечник: ВСУ 15 раз атаковали Старобельск, чтобы сорвать спасательную операцию
1 июн
«Кровавое преступление»: Путин о теракте в колледже Старобельска
1 июн
Путин: наказание виновным в ударе по колледжу в Старобельске будет неотвратимым
31 мая
Девять дней тишины: почему западные СМИ молчат о 21 погибшем ребенке в Старобельске
29 мая
Путин сделал заявление об ответном ударе по Киеву на атаку по Старобельску
29 мая
Кровь детей на руках Запада: как спонсоры Киева закрывают глаза на теракт в Старобельске
29 мая
Небензя: союзники Украины несут ответственность за теракт в Старобельске
28 мая
Политолог указал на кризис международного права в ООН после теракта в ЛНР
28 мая
«Виновные должны ответить»: верховный комиссар ООН о теракте в Старобельске
28 мая
Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.53 86.25
3.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:18
Для хорошего урожая: как и чем подкормить яблони в июне 2026 года
23:06
Вучич заявил, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией
22:58
Стражи воды: как коммунальный флот поддерживает чистоту московских рек
22:39
Красочный забег пройдет в Москве в первое воскресенье июня
22:20
В Китае представили «невидимую» краску для дронов
22:02
«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков

Сейчас читают

Многовекторность, прагматизм и баланс: профессор Бегалинова об ориентирах Казахстана
Тихий провокатор рака: онколог назвал привычку с тяжелыми последствиями
До трагедии в школе: что в поведении ребенка родители обязаны заметить заранее
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео