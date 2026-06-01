«Новое качество конфликта»: Путин о преступлениях ВСУ против детей и подростков

Путин: Украина придала конфликту новое качество преступлениями против детей

Удары ВСУ по подросткам и детям в Старобельске и Геническе открывают новую страницу в истории преступлений киевского режима. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время совещания по расследованию теракта в ЛНР и мерам поддержки пострадавших.

«Сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор», — заявил Путин.

Глава государства пообещал подробнее обсудить эту тему с присутствующими на совещании, но уже в закрытом режиме.

Удары ВСУ

31 мая украинские беспилотники атаковали густонаселенный район Геническа, где нет военных объектов. В результате удара погиб шестилетний ребенок, ранения получили 11 человек. Кроме того, повреждены многоквартирные дома и автомобили. Как выяснилось, поблизости не было военных объектов.

Теракт в Старобельске произошел в ночь на 22 мая. Боевики ВСУ при помощи беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа. В этот момент в зданиях находились более 80 человек. В результате удара погиб 21 студент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спасатели МЧС разбирали завалы колледжа в Старобельске в течение 45 часов, несмотря на то что украинские военные неоднократно пытались сорвать спасательную операцию повторными атаками дронов.

