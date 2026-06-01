Вучич заявил, что Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией

Сербский лидер подчеркнул, что даже если кто-то примет такое решение, оно будет тут же отменено.

Отменит ли Сербия безвизовый режим с РФ по мнению Вучича

Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией. Соответствующее заявление сделал президент республики Александр Вучич, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала Prva.

«Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — сказал сербский лидер.

Прежде глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил, что в республике обсуждают вопрос введения виз с Россией, чтобы выполнить требования Брюсселя — это условия для вступления в Европейский союз (ЕС), которые должны быть выполнены за полгода до начала процедуры.

В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не станет поддерживать нелегитимные антироссийские санкции. При этом кандидатом на вступление в ЕС республика стала еще в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация Александра Вучича не рассматривает возможность введения санкций против Москвы. Об этом заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Ненад Попович. Страны Европы, по его словам, не ослабляют хватку и продолжают оказывать давление, но менять свою позицию Белград не планирует.

