В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой

Дарья Орлова
На ситуацию повлияли общественники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Москве не состоится ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Мероприятие отменили после обращений со стороны общественных активистов и последующего давления, о чем сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев.

По его словам, причиной такого решения стали многочисленные жалобы и обращения в контролирующие инстанции, которые повлияли на судьбу фестиваля.

«Альтернативы мероприятию мы пока не придумали», — сказал Краснобаев агентству РИА Новости.

До этого в Кыштыме Челябинской области было отменено выступление комика Алексея Щербакова, известного по участию в шоу «Что было дальше?». Концерт, запланированный на 14 апреля, не состоится — соответствующее уведомление поступило во Дворец культуры «Победа».

Ранее певица Леди Гага в последний момент отменила выступление в Монреале, которое должно было пройти в рамках тура The Mayhem Ball.

Причиной отмены концерта стала острая респираторная инфекция, из-за которой врачи запретили артистке выходить на сцену. Певица призналась, что на протяжении нескольких дней пыталась прийти в форму, однако ее самочувствие лишь ухудшалось.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
«Красная зона» и 15 тысяч силовиков: как Исламабад готовится к переговорам США и Ирана
13:38
Опасный недосып: как нехватка сна разрушает психику и здоровье
13:21
Ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области
13:14
Во Владикавказе при взрыве на складе пиротехники пострадали восемь человек
13:05
Сотрудника администрации Мариуполя задержали по делу о госизмене
13:00
Съел банан — уснул крепче: фрукт, который реально улучшает сон

Сейчас читают

В Москве отменили фестиваль поклонников Аллы Пугачевой
ВЦИОМ: семь из десяти россиян планируют праздновать Пасху
«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео