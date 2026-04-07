Пришлось оставить сцену: певица Леди Гага отменила концерт за несколько часов до его начала

Леди Гага отменила концерт в Монреале из-за болезни

Американская певица Леди Гага отменила концерт в Монреале в рамках тура The Mayhem Ball всего за несколько часов до начала выступления. Причиной оказалась острая респираторная инфекция, из-за которой врачи запретили знаменитости выходить на сцену. Об этом сообщило издание Deadline.

Артистка рассказала, что несколько дней пыталась восстановиться, однако ее состояние ухудшилось.

«Несколько дней я борюсь с респираторной инфекцией и делаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться, но мне становится хуже. Врач настоятельно не рекомендовал мне выступать, и, честно говоря, я сама понимаю, что не смогла бы дать вам то шоу, которого вы заслуживаете», — пояснила исполнительница.

К тому же певица извинилась перед поклонниками и призналась, что решение далось ей тяжело.

Несмотря на отмену концерта в Канаде, ближайшие выступления остались в расписании. В планах у артистки — два шоу в Сент-Поле и финальный концерт тура в Нью-Йорке на площадке Madison Square Garden.

Леди Гага до этого не раз говорила о проблемах со здоровьем. У нее диагностировали фибромиалгию (заболевание, проявления которого включают хроническую боль в скелетных мышцах. — Прим. ред.) в 2017 году, а в 2018 году ей пришлось отменить часть тура Joanne из-за сильных болей.

Кроме того, в ходе текущих гастролей певица уже переносила выступления. Так, в 2025 году в Майами у нее выявили перенапряжение голосовых связок во время репетиции.

