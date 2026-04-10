Моджтаба Хаменеи в скором времени может выступить с обращением к нации

|
Лилия Килячкова
Верховный лидер Ирана чувствует себя хорошо.

В каком состоянии находится лидер Ирана Моджтаба Хаменеи

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо, продолжает выполнять свои обязанности и в скором времени может выступить с обращением к нации. Об этом ТАСС сообщил представитель иранского лидера в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Он здоров, каждый день он приходит в свой офис и принимает разные делегации, официальных лиц. И мы надеемся, что очень скоро он также выступит и обратится непосредственно к людям», — сказал Абдул Маджид Хаким Илахи.

Он также напомнил, что недавно было опубликовано заявление Хаменеи, приуроченное к 40-му дню со смерти его отца — бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Дополнительно представитель отметил, что продолжает получать документы, подписанные лидером лично.

«Я знаю его почерк», — указал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Пентагон заявил о тяжелом состоянии Моджтабы Хаменеи. По словам американского министра войны Пита Хегсета, Хаменеи получил тяжелые ранения и оказался «обезображен».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

