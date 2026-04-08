Пентагон заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Американское военное ведомство утверждает, что преемник верховного аятоллы серьезно пострадал в ходе конфликта.
Фото: Vahid Salemi/ТАСС
Хегсет заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения и оказался «обезображен». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга.
По словам американского министра войны, промышленный потенциал исламской республики в настоящий момент практически полностью ликвидирован. Несмотря на формальное достижение договоренностей о прекращении огня, вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают находиться в состоянии максимальной боевой готовности и внимательно следят за ситуацией в ближневосточном регионе.
В пятницу, 3 апреля, дипломатический источник сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил ранение, но остался в живых.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во время ударов США и Израиля по территории Ирана погиб прежний верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана официально подтвердил, что новым руководителем республики избран сын погибшего — Моджтаба Хаменеи.
