Пентагон заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Лилия Килячкова
Американское военное ведомство утверждает, что преемник верховного аятоллы серьезно пострадал в ходе конфликта.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи тяжело ранен

Фото: Vahid Salemi/ТАСС

Война Израиля и Ирана

Хегсет заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения и оказался «обезображен». Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга.

По словам американского министра войны, промышленный потенциал исламской республики в настоящий момент практически полностью ликвидирован. Несмотря на формальное достижение договоренностей о прекращении огня, вооруженные силы Соединенных Штатов продолжают находиться в состоянии максимальной боевой готовности и внимательно следят за ситуацией в ближневосточном регионе.

В пятницу, 3 апреля, дипломатический источник сообщил, что Моджтаба Хаменеи получил ранение, но остался в живых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во время ударов США и Израиля по территории Ирана погиб прежний верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана официально подтвердил, что новым руководителем республики избран сын погибшего — Моджтаба Хаменеи.

