«Все отлично»: сестра погибшего на Камчатке туриста о последнем сообщении от брата

Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

О пропаже путешественников стало известно 9 апреля.

Что сказала сестра погибшего туриста на Камчатке

Фото: МЧС РФ

Последний раз погибшие на Камчатке туристы выходили на связь 7 апреля

Сестра погибшего на Камчатке во время похода туриста по имени Федор рассказала, что последний раз брат выходил на связь 7 апреля. Об этом она сообщила в беседе с KP.RU.

По ее словам, участники туристической группы могли сообщать о своем местоположении один раз в сутки посредством спутниковой связи.

«Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично». Это их последнее сообщение с координатами», — сказала девушка в беседе с журналистами.

Сестра Федора добавила, что не знает всех деталей случившегося.

Туристическая группа в составе девяти человек вышла на маршрут 28 марта. Однако 3 апреля между ними произошел конфликт, в результате которого путешественники разделились. Руководитель группы Елизавета Ещеркина покинула группу со своим молодым человеком, оставив других без палатки и средств связи.

О пропаже семи туристов стало известно 9 апреля, сообщил глава регионального управления МЧС Сергей Лебедев. На данный момент судьба всех девяти участников зарегистрированной группы установлена. Из семи пропавших погибли двое молодых людей — 2001 и 2003 годов рождения.

Вертолет с найденными туристами приземлился на закрытую площадку МЧС. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Один участник похода получил обморожение. Что касается двоих туристов, которые ранее отделились от группы, то они продолжили маршрут самостоятельно и смогли выйти к населенному пункту Пиначево без серьезных последствий.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа роковая ошибка погибших на Камчатке туристов.

