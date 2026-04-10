Во Владикавказе приостановили разбор завалов из-за угрозы обвала здания

Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Работы продолжатся завтра утром.

Почему во Владикавказе прекратили разбор завалов

Фото: МАХ/МЧС Северной Осетии/id1515900188_gos

Работы по разбору завалов на месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе временно приостановлены из-за риска обрушения уцелевших конструкций здания. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Решением оперативного штаба вынуждены приостановить работы по разбору завалов на месте ЧП: есть риск обрушения здания», — написал он в личном блоге.

По словам главы региона, рисковать жизнями спасателей в таких условиях недопустимо. Именно поэтому работы на сегодня прекращены, а к территории приставлена охрана. Разбор завалов возобновится завтра утром.

«В домах, расположенных рядом с местом ЧП, полностью восстановлены электроснабжение, водо- и теплоснабжение», — отметил Сергей Меняйло.

Сейчас специалисты продолжают убирать территории возле жилых домов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате взрыва два человека погибли, их тела извлекли из-под завалов складского помещения. Еще 14 жителей пострадали.

