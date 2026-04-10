Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе

Фото: МЧС Северной Осетии

Тело второго погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва во Владикавказе. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — сказано в сообщении Меняйло.

Ранее в этот же день в МЧС России информировали, что из-под завалов складского помещения было извлечено тело одного погибшего.

В результате взрыва пострадали 14 человек.

О взрыве на складе пиротехники во Владикавказе стало известно ранее в тот же день. На опубликованных кадрах зафиксирован густой столб дыма, поднимающийся над местом происшествия и заметный даже из удаленных районов города.

В следственном управлении СК России по региону сообщили о начале проверки по факту инцидента на складе пиротехнической продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе увеличилось до 12 человек. Специалисты исключили версию с бытовым газом в качестве возможной причины происшествия.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.84
-0.46 90.88
-0.68
