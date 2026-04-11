США попросят освободить задержанных в Иране американцев

Алексей Мокряков
В плену может находиться до шести человек.

Как проходят переговоры США и Ирана — новости

Американские переговорщики в Исламабаде обратятся к Ирану с просьбой освободить задержанных в стране своих граждан. Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

При этом журналисты уверены, что переговоры будут сложными и, в случае появления затруднений, просьба может быть на время отложена.

Меж тем, по оценкам WP, в иранском плену может находиться до шести американцев. В США надеются, пишет издание, что их граждане будут освобождены в качестве жеста доброй воли в ходе переговоров.

Этот шаг был бы «простым и безотказным способом выйти из нынешней ситуации», считает Киран Рэмси из некоммерческой организации Global Reach, которая участвует в ряде процессов обеспечения освобождения американских заложников и незаконно задержанных лиц.

В свою очередь, в администрации Трампа вопрос оставили без конкретного комментария, заявив лишь, что «США не будут вести переговоры через прессу». Об этом в письме WP ответила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Тем временем переговоры стартуют уже сегодня, 11 апреля. От Вашингтона на них отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран должны представить министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апре...

Последние новости

5:19
Мужчина утопил беременную жену и двух дочерей в бассейне, чтобы жениться на несовершеннолетней
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
4:40
США попросят освободить задержанных в Иране американцев
4:20
Ракеты пока не летают: как Тегеран возвращается к жизни во время перемирия
4:00
Действия приносят противоречия: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
3:49
Эстония отказалась задерживать суда из России из-за рисков военного ответа

Сейчас читают

Пасхальные схемы: мошенники нашли новый способ обмана
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео