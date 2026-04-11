WР: США попросят освободить задержанных в Иране американцев

Американские переговорщики в Исламабаде обратятся к Ирану с просьбой освободить задержанных в стране своих граждан. Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники.

При этом журналисты уверены, что переговоры будут сложными и, в случае появления затруднений, просьба может быть на время отложена.

Меж тем, по оценкам WP, в иранском плену может находиться до шести американцев. В США надеются, пишет издание, что их граждане будут освобождены в качестве жеста доброй воли в ходе переговоров.

Этот шаг был бы «простым и безотказным способом выйти из нынешней ситуации», считает Киран Рэмси из некоммерческой организации Global Reach, которая участвует в ряде процессов обеспечения освобождения американских заложников и незаконно задержанных лиц.

В свою очередь, в администрации Трампа вопрос оставили без конкретного комментария, заявив лишь, что «США не будут вести переговоры через прессу». Об этом в письме WP ответила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Тем временем переговоры стартуют уже сегодня, 11 апреля. От Вашингтона на них отправились вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Тегеран должны представить министр иностранных дел страны Аббас Аракчи и спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф.

