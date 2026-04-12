Горы и солнце: в Дагестане стартовал забег с участием более 2500 спортсменов

Элина Битюцкая

Маршруты пролегают по древним тропам на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

В Дагестане проходит один из самых ярких стартов российской серии горных забегов. Об этом сообщили организаторы соревнования.

Участниками события стали более 2500 спортсменов со всей России, которые приехали испытать себя на горных дистанциях и познакомиться с природой и культурой региона. Стартовый городок и финиш расположились в высокогорном селе Гуниб, находящемся на высоте свыше 1500 метров над уровнем моря.

Соревнования проходят с 10 по 12 апреля 2026 года.

Маршруты забегов (дистанции — от десяти до 100 километров) проложены по древним горным тропам, перевалам и плато. Спортсменам открываются фантастические панорамные виды на каньоны, ущелья и традиционные солнечные дагестанские аулы.

Такие мероприятия, несомненно, способствуют развитию спортивного туризма на Северном Кавказе и популяризации бега в горах.

