Песков: разногласия Москвы и Киева по территориям составляют считанные километры

Элина Битюцкая
Устойчивый мир можно обеспечить уже в режиме «сегодня», если Киев примет необходимые решения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальные разногласия между Россией и Украиной на текущий момент измеряются считанными километрами. Об этом он сообщил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину 12 апреля.

«Нет, это действительно считанные километры… Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Фраза Пескова отсылает к комментарию вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что на данный момент переговоры сосредоточены на «нескольких квадратных километрах».

Говоря о перспективах урегулирования конфликта, Песков подчеркнул, что Россия нацелена не на временное прекращение огня, а на достижение прочного мира, а также отметил, что такая возможность существует здесь и сейчас — в кратчайшие сроки.

«И этот мир может наступить сегодня. В случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение — возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», — заявил официальный представитель Кремля на брифинге 10 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ продолжают нарушать пасхальное перемирие, установленное президентом РФ Владимиром Путиным.

Последние новости

14:05
Ластоногий «пасхальный» гость: истощенного тюленя спасли на побережье Финского залива
13:47
Лукашенко подтвердил участие в параде Победы в Москве
13:39
Владимир Путин исполнил мечту мальчика, который хотел познакомиться с космонавтом
13:25
Песков назвал пасхальное перемирие гуманитарным жестом Путина
13:15
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
13:12
Песков: разногласия Москвы и Киева по территориям составляют считанные километры

Сейчас читают

Россиянам напомнили срок хранения сваренных на Пасху яиц
«Я — бабушка-праздник»: Ирина Круг обожает проводить время с семьей
«Поехали!» — ровно 65 лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео