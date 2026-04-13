ФСБ пресекла деятельность трех фондовых мошенников в Telegram

Элина Битюцкая
У фигурантов изъяли часы и аксессуары на сумму более трех миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла противоправную деятельность трех граждан России, организовавших Telegram-каналы для манипуляции фондовым рынком. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Фигуранты 1985, 1997 и 1998 годов рождения управляли рядом каналов.

«Установлено, что с 2023 по 2024 года фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене», — говорится в сообщении ведомства.

Свои действия они сопровождали публикациями в телеграме с призывами покупать или продавать активы. Это существенно меняло котировки российских ценных бумаг.

В результате злоумышленники извлекли преступный доход в особо крупном размере. Задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Манипулирование рынком».

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По местам жительства фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия: электронные носители, мобильные устройства, аккаунты, банковские и сим-карты. Привлекли внимание в том числе часы и аксессуары на сумму свыше трех миллионов рублей.

Последние новости

10:26
«Устала терпеть»: юмористка Виктория Складчикова развелась
10:14
«Убийца без симптомов»: как холестерин незаметно разрушает ваше сердце и сосуды
10:00
Мальчишник обернулся трагедией: жених случайно застрелил друга
9:55
ФСБ пресекла деятельность трех фондовых мошенников в Telegram
9:48
«Бабушка научила»: какой ритуал делает Алсу перед выходом на сцену
9:35
Иконы из разрушенных храмов вернулись в ЛНР: сибирские мастера дали святыням вторую жизнь

Сейчас читают

Водителей ждет неприятный сюрприз: права могут аннулировать в любой момент
Капремонт и налоги: какие льготы положены пенсионерам после 70 лет
Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось
Ждем конец света? Потеряет ли Земля на 7 секунд гравитацию 12 августа 2026 года

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео