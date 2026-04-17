Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера

Диана Кулманакова
Результаты исследования помогут улучшить систему обнаружения когнитивных проблем.

Как выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях: признаки

Science Daily: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера

Потеря обоняния — не просто неприятность, а возможный ранний признак болезни Альцгеймера, который появляется задолго до проблем с памятью. Немецкие ученые выяснили, почему это происходит, и открыли путь к более ранней диагностике. Об этом сообщает Science Daily.

Что обнаружили ученые

Исследователи из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) и Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана выяснили, что на ранних стадиях Альцгеймера иммунные клетки мозга — микроглия — начинают атаковать нервные волокна, отвечающие за восприятие запахов.

Ученые работали с тремя типами данных: мышиные модели болезни, ткани мозга умерших пациентов и ПЭТ-сканы людей с Альцгеймером или мягкими когнитивными нарушениями.

Механизм разрушения: как иммунитет предает нас

В центре внимания оказались две области мозга: обонятельная луковица (обрабатывает сигналы из носа) и голубое пятно (регулирует сон, кровоток и обработку сенсорной информации, включая запахи).

От голубого пятна к обонятельной луковице тянутся длинные нервные волокна. Именно они становятся мишенью.

Из-за аномальной активности нейронов, вызванной болезнью Альцгеймера, меняется состав мембраны этих волокон. Жирная молекула фосфатидилсерин, которая в норме находится внутри клетки, выходит наружу.

Для микроглии это сигнал «съешь меня». Иммунные клетки принимают поврежденные волокна за «мусор» и разрушают их. В результате связь между двумя ключевыми областями мозга прерывается, и человек теряет способность нормально различать запахи.

Почему это важно для диагностики и лечения

Потеря обоняния при болезни Альцгеймера обсуждалась и раньше, но причина была неясна. Теперь ученые знают, что за этим стоит иммунный механизм. Проблемы с запахами возникают на очень ранних стадиях, когда когнитивные функции еще не нарушены.

Это открытие может помочь выявлять пациентов в группе риска задолго до появления первых симптомов. Ранняя диагностика критически важна для современных методов лечения. Недавно появились амилоид-бета антитела, которые эффективны только на начальных стадиях болезни. Чем раньше начать терапию, тем выше шансы на успех.

Простой тест на обоняние потенциально может стать скрининговым инструментом для отбора пациентов, которым нужно более детальное обследование (ПЭТ-сканы, анализ спинномозговой жидкости) для подтверждения диагноза.

