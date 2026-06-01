The Guardian сообщила об успешных испытаниях новой вакцины от рака

Андрей Черненко
Международные клинические испытания препарата прошли в 11 странах.

Новая вакцина от рака: что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Экспериментальная вакцина против рака «Амивантамаб» продемонстрировала впечатляющие результаты, полностью уничтожив опухоли у некоторых пациентов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Международные клинические испытания препарата прошли в 11 странах. Его применяли у пациентов с рецидивом заболевания или в случаях, когда другие методы лечения оказались неэффективными. В исследовании приняли участие 102 пациента с раком головы и шеи. Опухоли уменьшились или исчезли у 43 из них: у 28 пациентов они значительно сократились, а у 15 — полностью исчезли.

Сейчас препарат исследуется в десятках клинических испытаний. По мнению исследователей, эти результаты могут значительно расширить возможности терапии для пациентов, которым стандартные методы лечения не помогают.

Ранее первые изменения зафиксировали в анализах у пациента, которому ввели экспериментальную вакцину для лечения меланомы кожи (рак, злокачественное новообразование. — Прим. ред.). Первый пациент получил персональную мРНК (одноцепочечная молекула рибонуклеиновой кислоты. — Прим. ред.) вакцину «НЕООНКОВАК». Полноценную оценку эффективности можно будет дать позже, так как курс лечения предполагает около десяти введений препарата.

