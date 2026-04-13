Что это было? Знаменитости высмеяли Джастина Бибера за странное выступление

Page Six: знаменитости высмеяли Джастина Бибера за странное выступление

Певица Зара Ларссон публично высмеяла необычный перформанс Джастина Бибера на музыкальном фестивале Coachella в Индио, штат Калифорния. Об этом сообщает Page Six.

Шведская исполнительница опубликовала в соцсетях видео, где она вместе с друзьями наблюдает за трансляцией сета Бибера.

«Давайте посидим, покурим и посмотрим YouTube», — пошутила она.

Во время своего выступления 32-летний Джастин Бибер решил отойти от традиционного формата. Вместо непрерывного пения он присел на стул и начал пролистывать старые мемы и вирусные видео десятилетней давности.

Ларссон не смогла сдержать эмоций, когда артист в микрофон произносил фразы из интернет-шуток, и задала риторический вопрос: «Что это было?».

Позже артистка пояснила в социальной сети Threads*, что не пыталась проявить агрессию или ненависть в адрес коллеги.

«Люди просто проецируют свои мысли. Я на самом деле очень сильно поймала вайб этого шоу», — написала певица.

К критике Бибера присоединилась и Кэти Перри. Она в компании своего бойфренда, бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, тоже смотрела шоу. Артистка пошутила, что рада наличию у Бибера премиум-подписки на видеосервисе, поскольку это избавило зрителей от рекламы.

За это выступление, в ходе которого он также исполнил треки из своих свежих альбомов SWAG и SWAG II, Бибер получил внушительный гонорар в размере десяти миллионов долларов.

Во время перфоманса артиста поддерживали его супруга Хейли Бибер и их годовалый сын Джек. При этом, фанаты в соцсети X назвали Джастина «гением», увидев в YouTube-шоу отсылку к началу его карьеры.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.