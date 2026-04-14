Во Владивостоке под суд попала бабушка ребенка, насмерть разбившегося на тюбинге

Дарья Орлова
Следствие пришло к выводу, что случившееся можно было предотвратить.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Во Владивостоке перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в гибели пятилетнего ребенка во время катания на тюбинге. Речь идет о двоюродной бабушке мальчика, взявшей на себя заботу о его безопасности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Трагедия произошла в феврале на улице Карьерной. Ребенок катался с горки в лесной зоне, но в какой-то момент врезался в дерево. В результате удара он получил тяжелую травму головы и скончался в машине скорой помощи.

По данным следствия, женщина не остановила опасное развлечение и допустила, чтобы мальчик продолжал кататься в небезопасных условиях. В правоохранительных органах считают, что именно это привело к трагическим последствиям.

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности уже направлено в Первореченский районный суд Владивостока.

Следствие полагает, что из-за небрежности обвиняемой ребенок получил смертельную травму, ударившись о дерево, после чего умер по дороге в больницу. В настоящее время решается вопрос о принятии дела к производству.

