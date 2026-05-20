Воспитателю детского сада в Приморье дали условный срок за ожоги глаз у детей

Лилия Килячкова

Также женщине запретили в течение двенадцати месяцев заниматься любой педагогической деятельностью.

Первореченский районный суд Владивостока приговорил воспитателя детского сада к полутора годам лишения свободы условно после того, как пятеро детей получили термические ожоги роговицы глаз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов региона Елену Оленеву.

Суд признал женщину виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет. Помимо основного наказания, осужденной назначили испытательный срок на полтора года и запретили в течение двенадцати месяцев заниматься любой воспитательно-педагогической деятельностью.

Материалы дела свидетельствуют о том, что инцидент произошел в феврале 2025 года. Следствие установило, что воспитательница преднамеренно нарушила инструкции по технике безопасности и правила эксплуатации медицинского оборудования.

Зная, что работу бактерицидного облучателя нельзя проводить в присутствии людей, она включила прибор в помещении, где находились дети. После этого сотрудница оставила подопечных без присмотра под воздействием ультрафиолетового излучения. В результате халатности с 7 февраля по 11 февраля 2025 года ожоги роговицы глаз получили пять детей.

