На фестивале «Атлас театральной России» представили постановку на чувашском языке

Фестиваль «Атлас театральной России» позволяет показать уникальность народов нашей страны. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Это яркая демонстрация того, насколько разнообразна, с одной стороны, наша страна с точки зрения традиций, жизненных укладов, но единая с точки зрения исторических ценностей и, наверное, способности объединяться вокруг очень важных составляющих, которые касаются каждого из нас — жителей большой России», — заметил глава региона.

Каждый месяц театры одного из регионов России имеют возможность выступить на сцене «Мастерской 12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. В апреле свои постановки представили театра из Чувашии.

Артисты из республики привезли в Москву несколько постановок на самые разные темы. Среди них — история о девочке в блокадном Ленинграде «Осталась одна Таня» и спектакль по поэме чувашского писателя Константина Иванова «Нарспи». Последний целиком исполняется на национальном языке региона.

«Нарспи» — это классика местной литературы, с которой знаком каждый житель Чувашии. Автора произведения в этом регионе называют «чувашским Александром Пушкиным».

«Именно благодаря ему чувашский язык зазвучал, запел», — подчеркнул Николаев.

История девушки, которую выдают замуж не по любви, а из корыстных целей, разворачивается на фоне исторических реалий Чувашии конца XIX — начала XX века.

Интересно, что на создание фестиваля «Атлас театральной России» Михалкова вдохновил чувашский проект «Вышитая карта России». В его рамках мастера со всей страны создали рукотворное полотно с уникальными орнаментами своих регионов. Проект был создан в 2022 году, который был объявлен годом культурного наследия народов России.

«Никита Сергеевич приезжал к нам с гастролями. И мы смогли показать ему «Вышитую карту России» <…>. Уже тогда Никита Сергеевич был впечатлен этим проектом, который создавали мастера со всей страны. <…> Он заявил, что «Вышитая карта России» вдохновила его на проект «Атлас театральной России», — рассказала министр культуры Чувашской Республики Светлана Каликова.

