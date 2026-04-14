«Дочь ей неудобна»: мать бросила 5-летнюю девочку-инвалида одну в квартире

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Женщина неоднократно закрывала ее в квартире в антисанитарных условиях.

В Челябинске мать оставила 5-летнюю дочь-инвалида одну в квартире на весь день

Прокуратура Калининского района Челябинска возбудила уголовное дело в отношении 25-летней матери, оставившей пятилетнюю дочь-инвалида в опасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что утром 12 апреля женщина покинула квартиру, оставив малышку совсем одну в антисанитарных условиях и без еды. Около 17:20 девочка вышла на открытый балкон и стала звать на помощь прохожих. Проверка показала, что мать осознанно подвергала жизнь дочери опасности.

«Дочь ей неудобна и не нужна, поэтому она неоднократно оставляла ее одну в закрытой квартире», — говорится в сообщении.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре района. Более того, ведомство организовало проверку исполнения законодательства органами системы профилактики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени мать оставила двух маленьких детей без еды и воды на четыре дня.

Последние новости

22:12
В Китае сгорел гараж крупнейшего в мире производителя электромобилей
21:45
Гибель «Титаника»: пророчества столетней давности о крушении и судьбы выживших
21:31
На пороховом заводе в Казани произошло частичное обрушение после пожара
21:21
«Будем дальше бороться»: как Михаилу Пичугину удалось выжить в Охотском море
21:03
Зверство в котельной: в Вологодской области мужчина поджег и изнасиловал сестру
21:00
Черника улучшает зрение? Врач разъяснил популярный миф

Сейчас читают

Сначала Лепса, потом учебу: Аврора Киба бросает престижный колледж в Лондоне
«Рабочий процесс»: поклонница Чумакова высказалась о страстных танцах с артистом
Пенсии пересчитают в мае: кто получит прибавку и удвоенные выплаты
Светлая седмица: в чем смысл каждого дня Пасхальной недели

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Как певица Алсу поддерживает Еву Власову — видео