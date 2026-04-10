Бросила малышей без еды и воды: в Тюмени арестовали 21-летнюю мать

|
Дарья Орлова
История вскрыла детали, от которых становится не по себе.

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тюмени заключили под стражу 21-летнюю девушку, оставившую двух маленьких детей без присмотра на несколько суток. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Речь идет о мальчиках в возрасте одного года и двух лет, которых мать заперла в съемной квартире и не появлялась там четыре дня.

Следователи полагают, что в конце октября 2025 года обвиняемая сознательно оставила детей одних без ухода, еды и воды. В результате малыши оказались в крайне опасных условиях. При этом в квартире работали электроприборы, включая плойку для волос, что создавало дополнительную угрозу их жизни и здоровью.

В это время женщина жила у знакомой и продолжала ходить на работу, фактически не заботясь о состоянии детей. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря тому, что малышей вовремя обнаружили — их нашли в состоянии сильного истощения и обезвоживания, после чего им срочно оказали медицинскую помощь.

Женщине предъявлены обвинения по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В настоящее время она находится под арестом и лишена родительских прав. Детей передали их отцу, который проживает в другом регионе. Уголовное дело уже направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

