СК сообщил о задержании главреда Telegram-канала «Сапа» и сотрудника полиции

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Следствие установило передачу служебных данных за денежное вознаграждение.

Задержана главред Сапа Джикаева — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева и оперативного дежурный дежурной части УМВД по Махачкале задержаны. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, не позднее июля 2020 года Джикаева, находясь в Москве, по предварительной договоренности с сотрудником полиции получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Информация включала персональные данные граждан и относилась к категории ограниченного доступа.

Как установили следственные органы, в период с июля 2020 года по июнь 2025 года полицейский получил от журналиста денежные средства на сумму более 250 тысяч рублей за предоставление указанных сведений. В зависимости от роли каждого фигуранты подозреваются в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки.

В рамках расследования подозреваемых планируют доставить в Москву для проведения следственных действий. Обыски прошли по местам проживания и работы фигурантов во Владикавказе и Махачкале. В ходе мероприятий изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для уголовного дела.

«Разглашение закрытой информации могло способствовать уничтожению следов преступлений, препятствовало раскрытию и расследованию уголовных дел. Также нарушены законные интересы граждан, чьи персональные данные были распространены», — сказано в сообщении МВД.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
75.85
-0.40 89.26
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

