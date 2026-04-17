Фицо огорошил ЕС заявлением про русских: «Встают на колени только в одном случае»

Европейский союз не сможет добиться поражения России.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отношение к России

Премьер Словакии Фицо: русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки

Попытки стран Европейского союза заставить Россию признать поражение являются ошибочной и бесперспективной стратегией. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время беседы со студентами.

Он подчеркнул, что западные медиа регулярно распространяют тезисы о плачевном положении Москвы, которые не имеют ничего общего с реальностью.

«Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому, что этого хочет от нас кто-то другой», — поделился Фицо, слова которого приводятся на записи в YouTube.

По мнению премьер-министра, европейское сообщество на данный момент утратило способность предлагать конструктивные мирные инициативы. Он уточнил, что Евросоюз ошибочно полагает, что поддержка Украины поможет критически ослабить российскую сторону.

Параллельно с этим критику в адрес европейской дипломатии высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она констатировала, что введение масштабных антироссийских санкций обернулось для самого Брюсселя стратегическим провалом. Дипломат подчеркнула, что любые перспективы восстановления экономического партнерства в будущем возможны только при условии соблюдения принципов равноправия.

Захарова также отметила, что представители Евросоюза лишились права участвовать в обсуждении путей урегулирования украинского конфликта из-за своей деструктивной позиции.

