Над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде засняли неизвестный самолет

Над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде зафиксировали неизвестный объект. Предполагается, что это прототип самолета-истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

Американский истребитель еще публично не был представлен, подробности проекта засекречены.

По данным TWZ, внешне F-47 напоминает экспериментальный самолет X-36, разработанный в 1990-х компанией McDonnell Douglas.

Однако этот истребитель отличается своим внешним видом: крыло типа «лямбда», крупные передние горизонтальные стабилизаторы, широкая носовая часть и два двигателя.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 с обновленным комплексом оборудования и уникальными характеристиками лучшим в мире. Одним из главных преимуществ является технология малозаметности, которая делает его почти невидимым для современных систем ПВО. По словам российского лидера, в дальнейшем вероятны совместные разработки с Индией — Москва всегда открыта для поставок и взаимодействия.

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