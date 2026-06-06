Над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде засняли неизвестный самолет

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 35 0

Вероятно, это истребитель модели F‑47.

Фото: U.S. Department of War

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Над секретной базой ВВС США «Зона 51» в Неваде зафиксировали неизвестный объект. Предполагается, что это прототип самолета-истребителя шестого поколения F-47. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

Американский истребитель еще публично не был представлен, подробности проекта засекречены.

По данным TWZ, внешне F-47 напоминает экспериментальный самолет X-36, разработанный в 1990-х компанией McDonnell Douglas.

Однако этот истребитель отличается своим внешним видом: крыло типа «лямбда», крупные передние горизонтальные стабилизаторы, широкая носовая часть и два двигателя.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин назвал многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 с обновленным комплексом оборудования и уникальными характеристиками лучшим в мире. Одним из главных преимуществ является технология малозаметности, которая делает его почти невидимым для современных систем ПВО. По словам российского лидера, в дальнейшем вероятны совместные разработки с Индией — Москва всегда открыта для поставок и взаимодействия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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