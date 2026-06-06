Глава британской Рабочей партии назвал выступление российского лидера на ПМЭФ мастер-классом
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Британский политик Гэллоуэй заявил, что Путин на голову выше европейских лидеров
Президент России Владимир Путин «на голову выше» европейского политического класса. Об этом 5 июня заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По словам британского политика, увиденное стало настоящим мастер-классом — повторить или хотя бы попытаться повторить его не сможет ни один европейский лидер. Гэллоуэй добавил, что люди хотят видеть у власти тех, кто заботится об интересах своей страны, «как Путин заботится о России».
Американский журналист Кристофер Хелали назвал сессию Путина на ПМЭФ-2026 исключительно успешной, подтвердившей открытую позицию страны к сотрудничеству. Министр сельского хозяйства Уругвая Альфредо Фратти, в свою очередь, признался, что его впечатлили как выступление российского лидера, так и широкое представительство государств на форуме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума, который проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Зарубежные СМИ внимательно разобрали речь российского лидера. Одни издания сосредоточились на его ответе главе киевского режима Владимиру Зеленскому, другие — на критике западных санкций, росте стран Глобального Юга, финансовом суверенитете России и меняющемся мировом порядке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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