В бундестаге оценили сроки возможного перезапуска «Северного потока»

Уцелевшая после взрывов ветка газопровода «Северный поток — 2» готова к работе, и ее запуск возможен примерно за три месяца. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага, заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

По его словам, после разговора с главой «Газпрома» Алексеем Миллером он убедился: при готовности немецкой стороны на запуск ушло бы около трех месяцев, а остальные нитки можно было бы восстановить. Политик отметил, что сейчас цены на газ для промышленности ФРГ в четыре раза выше, чем до начала конфликта, а для домохозяйств топливо подорожало на 54%.

«И мы сами загнали себя в эту ситуацию», — подчеркнул Фронмайер.

Политик обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на ПМЭФ возможность перезапуска газопровода и восстановления торгово-экономических отношений с Россией, а также встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым. Фронмайер заявил о готовности продолжать с ним диалог и пригласить его в Германию, отметив необходимость возобновления Берлином контактов с Москвой.

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