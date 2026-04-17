Названо место, где может скрываться стрелявший в полицейских в Оренбуржье

В МВД высказались о возможном укрытии стрелявшего в полицейских

В Оренбургской области в связи с розыском подозреваемого, стрелявшего в полицейских, временно запретили посещать заказник «Губерлинские горы». Об этом сообщила дирекция особо охраняемых природных территорий Оренбургской области в MAX.

В публикации сказано, что ограничение продлится до конца розыскных мероприятий.

По данным местной полиции, подозреваемый скрылся в гористой местности. Территория, где может находиться мужчина, убивший полицейского, уже оцеплена.

Прежде местные власти сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль, на котором скрылся преступник. К тому времени он успел скрыться. Его поиски продолжаются.

Накануне в поселке Аккермановка произошла стрельба, в результате которой погиб один полицейский и еще трое были серьезно ранены. По информации МВД, сотрудники полиции пытались задержать мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Однако злоумышленник открыл огонь по правоохранителям. Его личность уже установлена. Им оказался 50-летний местный житель.

