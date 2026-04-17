Изменились сроки записи к врачу на портале Госуслуги

Теперь россияне могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» на дату, которая выходит за рамки стандартных сроков ожидания медпомощи. Такое постановление было утверждено 17 апреля.

«Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу и проведение диагностических инструментальных и лабораторных исследований с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“ или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) на дату, превышающую установленные настоящей программой сроки ожидания оказания медицинской помощи», — говорится в тексте документа.

Однако максимальные сроки записи данное постановление не утвердило. Их установят власти каждого региона самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России могут обязать эвакуационные службы информировать автовладельцев об эвакуации их машин через портал «Госуслуг».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.