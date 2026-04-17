Причиной взрыва во Владикавказе могли стать предметы в мусорном контейнере

Есть версия, что спровоцировать хлопок могли та же пиротехника, что и 10 апреля.

Во Владикавказе этим утром прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Предварительно, причиной могли стать некие предметы в мусорном контейнере. Сейчас содержимое проверяют саперы. Но что интересно, все произошло неподалеку от того самого склада, где на прошлой неделе сдетонировала пиротехника.

На месте работает корреспондент «Известий» Дэвид Мамедов — у него вся последняя информация.

Не успели жители Владикавказа оправиться от прошлой детонации фейерверков, как ровно неделю спустя услышали еще один хлопок. Буквально в квартале от склада с пиротехникой.

«Услышал оглушительный хлопок, что можно взрывом даже назвать. Глянул, а там люди начали собираться», — рассказал местный житель.

«Громкий взрыв. Естественно, мы все вышли. Дым был и горело. Там человек лежал уже около этого мусоровоза», — сообщила местная жительница Валентина Якушева.

— Вы работали с ним?

— Да.

— А сколько у него детей было, расскажите?

— Пять.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины. Есть версия, что взрыв спровоцирован теми же фейерверками, что и 10 апреля. Скорее всего, пиротехнику выбросили, когда начали разбирать завалы.

Двоих собственников того склада сейчас содержат в СИЗО. По мнению следствия, производство было незаконным. Если версия подтвердится, то предприниматели будут виновны в гибели трех человек.

