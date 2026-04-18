Проносится жизнь перед глазами: что происходит с человеком перед смертью

Перед смертью к людям с деменцией возвращается ясность сознания

Выражение «пронеслась вся жизнь перед глазами» знакомо каждому по книгам и фильмам. Но современная наука подтверждает: это не метафора, а реальный нейробиологический процесс, который фиксируют приборы в последние мгновения жизни человека.

Пограничное состояние во время умирания — это не черная пустота, а пространство, наполненное яркими, осмысленными образами. В последнее время ученые и работники медицины находят этому все больше доказательств. О том, что чувствует и видит человек на смертном одре рассказали в материале 5-tv.ru.

Предсмертные сны и видения

За несколько дней, а иногда и недель до смерти у многих людей начинаются так называемые «предсмертные сны и видения». Это могут быть как сны во время ночного отдыха, так и образы, возникающие в состоянии бодрствования.

Они не похожи на галлюцинации. Человек сохраняет ясное сознание, способность связно рассказывать о происходящем и понимает реальность происходящего.

Ключевая особенность этих переживаний — их поразительная реалистичность. Умирающие видят своих умерших родственников, друзей, иногда домашних питомцев или переживают заново важные моменты своей жизни.

Исследования показывают, что мозг запоминает такой опыт даже ярче и детальнее, чем реальные события.

Эти переживания почти всегда приносят умирающему утешение и чувство покоя. Они помогают людям справиться со страхом смерти, примириться с прошлым и, как говорят исследователи, «совершить переход от жизни к смерти».

Терминальная ясность: возвращение сознания перед уходом

Примерно у 5-10% пациентов с тяжелой деменцией за несколько часов до смерти внезапно возвращается ясность сознания и память. Это явление, известное как «терминальная ясность».

Исследователи полагают, что это происходит потому, что воспоминания не исчезают навсегда, а становятся временно недоступными из-за нарушения связей между клетками мозга.

Перед самой смертью эти связи могут частично восстанавливаться, и человек на короткое время обретает способность общаться с близкими и узнавать их. Это помогает умирающему попрощаться с дорогими ему людьми.

Что происходит с телом: физические признаки приближения смерти

За несколько дней до смерти организм начинает перестраиваться. Доктор Кэтрин Мэнникс, проработавшая 30 лет в паллиативной помощи, в разговоре c Daily Mail сравнила умирающий организм с разряжающимся старым телефоном. Батарея истощена, и функции отказывают одна за другой.

Аппетит и жажда пропадают. Человек почти перестает есть и пить. Важно понимать: люди умирают не потому, что не едят. Наоборот, они не едят потому, что их тело умирает. Насильственная кормежка лишь усугубляет состояние.

Сонливость нарастает. Пациент очень много спит, некоторые в последние дни совсем не открывают глаз или делают это лишь на короткое мгновение. Даже длительный отдых не приносит сил — тело бережет энергию.

Температура тела снижается. Конечности становятся холодными на ощупь.

Также меняется дыхание. Оно становится медленным, слабым, иногда прерывистым.

Дыхание Чейна-Стокса

Медсестра хосписа Джули Макфадден, имеющая 15-летний опыт работы с неизлечимо больными, описывает два абсолютно естественных симптома, которые часто пугают родственников.

Первый — дыхание Чейна-Стокса. Это серия аномальных быстрых вдохов с последующей длительной паузой. Выглядит этот симптом довольно жутко.

Однако родственникам важно понимать: такое дыхание не приносит пациенту ни боли, ни мучений.

«Они не метаются, не стонут, не пугаются. Тело построено так, чтобы знать, как умереть, и встроило механизмы, чтобы помочь ему сделать это», — объяснила медсестра в разговоре с Daily Mail.

Второй симптом — так называемая «смертельная погремушка» (булькающий мокрый вдох). Этот звук возникает, когда воздух прорывается сквозь жидкость, скопившуюся во рту из-за того, что умирающий перестает глотать слюну. Каким бы громким и пугающим ни был этот звук, пациенту в этот момент не больно.

Что происходит в момент остановки сердца

Если человека удается реанимировать после остановки сердца, он иногда может рассказать о том, что переживал в тот момент, когда его мозг не должен был функционировать. Это явление называется «околосмертными переживаниями».

Наиболее известные элементы таких переживаний — это ощущение выхода из тела, движение по темному туннелю к яркому свету, чувство всеобъемлющего покоя и встречи с умершими родственниками.

Исследования показывают, что около 80% людей, переживших клиническую смерть, сообщают об ощущении умиротворения, 69% видят яркий свет, а 64% встречаются с другими сущностями или духами.

Культура и личный опыт сильно влияют на то, что именно видит умирающий.

В Индии люди чаще сообщают о встрече с царем мертвых Ямраджем, в то время как на Западе — об образе Иисуса или ангелов.

Это говорит о том, что мозг, оказавшись в экстремальной ситуации, строит картину происходящего из того материала, который у него есть, — из воспоминаний и культурных убеждений.

Как мозг вспоминает жизнь перед смертью

В 2024 году ученые из Луисвиллского университета зафиксировали активность мозга умирающего человека впервые в истории.

Они наблюдали за 87-летним пациентом с эпилепсией, подключенным к электроэнцефалограмме. Во время одного из сеансов у мужчины произошла остановка сердца.

Анализ данных показал, что в течение 30 секунд до и 30 секунд после остановки сердца наблюдалось увеличение специфических мозговых волн — гамма-колебаний. Эти колебания связаны с процессами восстановления памяти, медитации и сновидений.

«Создавая колебания, участвующие в извлечении памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед нашей смертью», — отметил доктор Аджмал Земмар.

Больно ли умирать?

Ученые не пришли к однозначному ответу на этот вопрос. Зачастую пожилые или тяжелобольные люди уходят без мучений — это можно объяснить выработкой эндорфина, который работает как обезболивающее.

Однако для кого-то процесс умирания может быть мучительным, и облегчить состояние человека могут только лекарства.

Научные исследования не ставят своей целью доказать или опровергнуть существование души. Они изучают объективные, измеримые процессы в умирающем мозге.

Однако они помогают понять, что сам процесс умирания — это не просто отключение организма, а особое, очень сложное и субъективно насыщенное состояние. Оно в большинстве случаев не сопровождается страданиями, а, наоборот, приносит умирающему утешение и покой.

Для родственников понимание этого может стать важным шагом к принятию неизбежного и помочь им правильно интерпретировать последние слова и действия уходящего человека.

