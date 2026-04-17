В Минздраве заявили о планах увеличить число сторонников здорового образа жизни

Мария Гоманюк 43 0

Достижение амбициозных показателей ожидается уже в ближайшие годы.

Как в России увеличить число ведущих здоровый образ жизни

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Мурашко: число ведущих ЗОЖ россиян должно вырасти в 1,5 раза до 2030 года

Число граждан, ведущих здоровый образ жизни, планируют существенно увеличить в России. Этот показатель должен вырасти в полтора раза к 2030 году. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, перед системой здравоохранения стоит задача выйти на устойчивый рост вовлеченности россиян в практики, связанные с сохранением здоровья. Министр подчеркнул, что достижение амбициозных показателей ожидается уже в ближайшие годы.

Исходя из представленных данных, доля граждан, придерживающихся здорового образа жизни, должна составить около 11,5% к окончанию 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда наступает идеальное время для тренировок. Исследования показали, что даже простые изменения в образе жизни могут значительно улучшить состояние здоровья. Так, ученые установили, что эффективность физических нагрузок возрастает, если они соответствуют биологическим ритмам человека.

