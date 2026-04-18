Они что-то знали: связанные с НЛО ученые исчезают и погибают при странных обстоятельствах

Daily Mail: связанные с НЛО ученые исчезают при странных обстоятельствах

В США растет обеспокоенность из-за череды таинственных исчезновений и смертей среди ведущих экспертов космической отрасли и ядерных институтов. Об этом сообщило Daily Mail.

В сети множатся теории о том, что смерти и пропажи ученых не являются случайностью. Пользователи обсуждали исследователя из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) Майкла Дэвида Хикса. Он скончался в возрасте 59 лет.

Конспирологи отметили странности в том, что власти не раскрыли официальную причину его ухода из жизни. Данные о проведении вскрытия в публичном доступе полностью отсутствуют.

Хикс был признанным экспертом, участвовавшим в ключевых миссиях по защите Земли от астероидов, включая знаменитый проект DART.

Его внезапная кончина стала восьмым звеном в цепи подозрительных инцидентов, затрагивающих сотрудников, владеющих секретной информацией государственного значения.

Ситуация усложняется тем, что среди жертв этого странного тренда оказались коллеги Хикса. Например, астрофизик Карл Гриллмайр был застрелен прямо на пороге собственного дома в начале 2026 года.

Ранее другой исследователь из JPL, Франк Майвальд, скончался при невыясненных обстоятельствах в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Моника Реза, работавшая над передовыми ракетными технологиями, бесследно исчезла во время прогулки в июне 2025 года. Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Крис Свекер высказал мнение, что такие события нельзя считать случайностью.

«Можно с уверенностью сказать, что все эти случаи вызывают подозрения. Это ученые, которые работали с критически важными технологиями», — отметил он.

По его словам, иностранные разведки разных стран десятилетиями ведут охоту за американскими технологическими секретами.

Конгрессмен Тиман Берчетт также призвал обратить пристальное внимание на ситуацию. Он подчеркнул, что количество исчезновений в этих сферах науки неоправданно велико.

Помимо сотрудников НАСА, под ударом оказались специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории. Энтони Чавес и Мелисса Касиас пропали без вести почти одновременно, оставив дома ключи, документы и телефоны.

Также был убит физик Нуно Лурейро, занимавшийся разработками в области ядерного синтеза.

Конспирологи связывают эти инциденты не только с интересом зарубежных спецслужб к ракетным двигателям, но и с возможным влиянием темы НЛО. По их словам, некоторые из жертв, включая пропавшего генерала Уильяма Нила Маккасланда, имели доступ к сверхсекретным данным о неопознанных объектах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.