Ушел из жизни Герой СССР Иван Кашин

Мурад Устаров
В возрасте 89 лет скончался герой Советского Союза, летчик Иван Кашин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Его сердце перестало биться 20 апреля.

«Герой Советского Союза, почетный гражданин города Брянска, легендарный советский летчик, мужественный и отважный человек, достойный гражданин России, патриот Родины — таким запомнят Ивана Андреевича все, кто его знал», — говорится в сообщении.

Летчик прославился тем, что в 1973 году предотвратил угон самолета Як-40 террористами. Он подал сигнал бедствия и совершил посадку воздушного судна в Москве в экстремальных погодных условиях. В ходе штурма лайнер был освобожден, а боевики — ликвидированы. За героизм и проявленное мужество ему присвоили звание Героя СССР.

В пресс-службе отметили, что в последние годы жизни Кашин занимался патриотическим воспитанием молодежи, а также принимал участие в общественной жизни Брянской области. Кроме того, его именем назван кадетский корпус авиации в Дятькове.

Прощание с летчиком состоится 23 апреля в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого, добавили в правительстве.

