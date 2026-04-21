Кто станет лучшим? Объявлены шорт‑листы номинаций премии МУЗ-ТВ 2026

Объявлены шорт‑листы номинаций премии МУЗ-ТВ 2026

Состоялся гала-ужин национальной музыкальной премии МУЗ-ТВ 2026, на котором были объявлены шорт-листы номинаций, а также имя седьмого ведущего мероприятия, и дан старт зрительскому голосованию.

Седьмым ведущим церемонии стала актриса и телеведущая Марина Кравец. Она составит компанию певцу Ване Дмитриенко, телеведущим Регине Тодоренко, Лере Кудрявцевой, народному артисту России Николаю Баскову, телеведущему Владимиру Маркони и блогеру Диме Масленникову. Организаторы подчеркнули, что впервые такой состав ведущих создает уникальное сочетание юмора, стиля и харизмы.

После объявления шорт-листов в каждой номинации стартовал второй этап экспертного голосования. Одновременно на сайте телеканала началось открытое зрительское голосование. Победители будут определяться на основе суммарных результатов жюри и голосов публики.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 6 июня с прямой трансляцией на телеканале МУЗ-ТВ.

В номинации «Лучшая исполнительница» в шорт-лист вошли Zivert, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Лолита, Люся Чеботина, MONA и Ева Власова. Среди номинантов на «Лучшего исполнителя» названы Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, XOLIDAYBOY, Леонид Агутин, Филипп Киркоров и МОТ.

В категории «Лучший альбом» представлены работы ANNA ASTI — «Высшие силы», Сергей Лазарев — «Счастливые тоже плачут», Леонид Агутин — «Н. В. Л.», Мари Краймбрери — «Сегодня мой лучший день», Дима Билан — «Vector V», XOLIDAYBOY — «ДЛЯ ТЕБЯ», Моя Мишель — «Ангелы и не очень» и Винтаж — «Недетский мир».

Также в числе номинаций представлены «Лучшее видео», «Лучшее танцевальное видео», «Лучшее лирическое видео», «Лучшая cover-версия», «Лучшая коллаборация», «Лучшая песня», «Прорыв года» и «Лучший сольный концерт».

Кроме того, представлены диджитал-номинации, где зрители должны будут выбрать любимцев соцсетей: в топ-8 вошли Дима Билан, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, SHAMAN, Клава Кока, MARGO и Джиган.

