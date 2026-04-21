Путин удостоил Олега Меньшикова ордена «За заслуги в культуре и искусстве»

Мария Гоманюк
Награда присуждена народному артисту России за вклад в развитие отечественной театральной сцены и многолетнюю творческую деятельность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста РФ Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Документ опубликовали на портале правовой информации.

Награда присуждена за вклад в развитие отечественного искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Меньшиков является одним из известных российских актеров театра и кино, а также режиссером и педагогом. Он возглавляет Московский драматический театр имени М. Н. Ермоловой с 2012 года. Кроме того, артист занимается преподаванием и является профессором ГИТИС.

Также Путин удостоил художественного руководителя Московской областной филармонии Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Это следует из указа главы государства. Подчеркивалось, что Дунаевского наградили орденом за его вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Путин также присвоил звания народных артистов России актерам Владимиру Вдовиченкову и Екатерине Гусевой, отметив их вклад в развитие театра и кино. Звание заслуженного работника культуры получил актер Никита Высоцкий.

