Daily Mail: блогеры и знаменитости провоцируют рост числа нападений акул на людей

В последнее время на Мальдивах зафиксирован резкий всплеск атак акул на отдыхающих. Эксперты связывают это с безрассудным поведением блогеров. Об этом сообщило Daily Mail.

Ученые бьют тревогу. Стремление сделать эффектный кадр для соцсетей заставляет туристов игнорировать базовые правила безопасности и инстинкты самосохранения.

Специалисты отметили, что многие укусы акул чаще всего носят оборонительный характер. Инциденты провоцируются попытками потрогать хищника или подплыть к нему слишком близко ради контента.

«Я не призываю, как это делают многие инфлюенсеры, цепляться за плавник акулы или гладить ее под предлогом доказательства их безвредности», — отметил профессор Эрик Клуа.

По его словам, такие действия со стороны звезд, как Рианна, Зак Эфрон или Крисс Хемсворт, демонстрирующих контакты с хищниками, вводят обывателей в заблуждение относительно реальной угрозы.

Статистика подтверждает опасения. Только за последние два года на Мальдивских островах произошло несколько серьезных инцидентов.

В 2024 году от укусов пострадали офицер национальных сил обороны Британии и тревел-блогер, а в 2025 году жертвами стали российская инфлюенсер и стоматолог из Москвы.

Не так давно очередной трагедией закончился медовый месяц для испанского врача. Мужчина подвергся нападению возле острова Кудду, в месте, где часто скапливаются стаи мальдивских акул из-за близости рыбоперерабатывающего завода. Из-за большой потери крови пострадавшему пришлось ампутировать ногу.

Биолог Дэвид Шиффман выразил недоумение тем, что людям приходится объяснять очевидные вещи. Его удивляет, почему блогеры не понимают, что нельзя хватать пятиметрового дикого хищника.

Ученые напомнили, что акулы не охотятся на людей специально. Однако они мгновенно реагируют на любое вмешательство в их пространство.

Путешественникам настоятельно рекомендуют сохранять дистанцию и проявлять уважение к морским обитателям, помня, что это мощные и непредсказуемые убийцы.

