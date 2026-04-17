Все это время вы занимались сексом неправильно: вот что нужно было сделать

Дарья Орлова
Ученые определили лучшее время суток для интимной близости.

В какое время суток лучше всего заниматься сексом

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

Ученые назвали утро лучшим временем для интимной близости

Утренние часы являются наиболее подходящим временем для занятий сексом. Об этом сообщило издание Refinery29 со ссылкой на исследование британской компании Forza Supplements.

Специалисты провели опрос среди тысячи добровольцев, ведущих здоровый образ жизни, чтобы выяснить наиболее эффективный график для повседневных дел.

Согласно полученным результатам, лучшее время для секса — около 7:30 утра. Эксперты подчеркнули, что оптимально планировать интимную встречу в течение 45 минут после пробуждения.

Выбор такого раннего часа обусловлен тем, что уровень энергии у человека достигает пика именно после полноценного ночного отдыха, что обеспечивает большую выносливость в постели.

Исследователи отметили важный физиологический аспект: такой старт дня благотворно влияет на самочувствие.

«Выброс эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса, а также позволяет нам чувствовать себя более оптимистично в течение всего оставшегося дня», — заявили авторы работы.

Несмотря на то, что выборка в тысячу человек невелика, полученные данные стали серьезным аргументом в пользу утренней интимной близости.

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео