Автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье: один человек погиб

Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 69 0

Водитель потерял контроль над управлением.

Автобус с иностранцами опрокинулся в Забайкалье, один человек погиб

В Забайкалье перевернулся автобус с иностранцами, сообщает региональное МЧС.

На 70-м километре трассы Чита — Забайкальск перевернулся пассажирский автобус. Предварительно, он перевозил иностранных граждан.

По словам очевидцев, водитель потерял контроль над управлением. В результате автобус съехал с дороги. В салоне находилось около 40 человек.

Один человек погиб, 12 пострадавших получают медицинскую помощь.

Ранее четырех детей и двух взрослых госпитализировали после аварии с опрокинувшимся автобусом в Саратовской области. Автобус с детьми попал в ДТП в Саратовской области. Шоферу стало плохо. Авария произошла в Петровском районе, в общественном транспорте ехали дети из Ершовского района. Автомобиль перевернулся, водитель погиб.

