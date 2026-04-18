В Киеве неизвестный открыл стрельбу и взял заложников — есть погибшие

|
Евгения Алешина
Об этом сообщают украинские СМИ.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Киеве неизвестный открыл стрельбу предположительно из автомата. Как минимум один человек погиб. Стрелявший взял заложников в ТЦ, сообщают украинские СМИ.

Полиция проводит операцию по задержанию преступника. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.

«В Голосеевском районе неизвестный открыл огонь по людям — полиция проводит спецоперацию по задержанию злоумышленника. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении полиции Киева.

По предварительным данным, стрелявшему мужчине около 60 лет. О мотивах его поступка информации нет. В Голосеевском районе, где неизвестный расстрелял людей, начался пожар. В соцсетях предполагают, что террорист мог применить взрывчатку, но подтверждений этому нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Винницкой области восстали против ТЦК. С криками «позор» они перекрыли путь перед автобусом с военкомами. Конфликт начался после того, как сотрудники ТЦК распылили газ в лицо двум женщинам. Расправу над военкомами остановили лишь 20 патрулей полиции.

В Одессе сотрудники центра комплектования накинулись на местного жителя, который гулял с сыном. На глазах у ребенка отца скрутили и увезли в неизвестном направлении. Мальчик остался на улице один.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
76.05
-0.04 89.63
0.22
