Об этом сообщают украинские СМИ.
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям и взял заложников, есть погибшие
В Киеве неизвестный открыл стрельбу предположительно из автомата. Как минимум один человек погиб. Стрелявший взял заложников в ТЦ, сообщают украинские СМИ.
Полиция проводит операцию по задержанию преступника. По предварительной информации, один человек погиб, есть раненые. Количество пострадавших уточняется.
«В Голосеевском районе неизвестный открыл огонь по людям — полиция проводит спецоперацию по задержанию злоумышленника. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении полиции Киева.
По предварительным данным, стрелявшему мужчине около 60 лет. О мотивах его поступка информации нет. В Голосеевском районе, где неизвестный расстрелял людей, начался пожар. В соцсетях предполагают, что террорист мог применить взрывчатку, но подтверждений этому нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Винницкой области восстали против ТЦК. С криками «позор» они перекрыли путь перед автобусом с военкомами. Конфликт начался после того, как сотрудники ТЦК распылили газ в лицо двум женщинам. Расправу над военкомами остановили лишь 20 патрулей полиции.
В Одессе сотрудники центра комплектования накинулись на местного жителя, который гулял с сыном. На глазах у ребенка отца скрутили и увезли в неизвестном направлении. Мальчик остался на улице один.
Читайте также
