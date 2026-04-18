Лавров назвал торговлю России и Китая практически паритетной

Торговые отношения России и Китая являются сбалансированными и практически паритетными. Об этом 18 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме.

«Китайская Народная Республика — вы знаете, у нас очень сбалансированные отношения, и торговля практически паритетная, с небольшим перевесом в пользу нашего экспорта», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Китай, в отличие от европейских стран, ориентируется на заключение долгосрочных соглашений. Москва проявляет интерес к поставкам в КНР, так как цены на товары и услуги приемлемы, а партнер отличается надежностью и отсутствием перебоев в сотрудничестве. Помимо нефтегазовой отрасли, страны активно развивают взаимодействие в области ядерной энергетики, высоких технологий, космоса и других сферах.

По словам министра, отношения России и Китая по своему качеству выше, глубже и надежнее, чем «классические военные союзы».

Ранее, 14 апреля, Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он назвал отношения двух стран непоколебимыми и прочными, отметив, что Москва и Пекин играют стабилизирующую роль в мировых тенденциях.

