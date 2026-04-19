«Новое звучание»: Марго Овсянникова об ИИ-ремиксе «Седой ночи»

Анастасия Антоненко
Завирусившийся в интернете ролик набрал миллионы просмотров.

Певица Марго Овсянникова: Септемберов подарил песне «Седая ночь» новое звучание

ИИ-ремикс песни «Седая ночь» Юрия Шатунова — это новое звучание легендарного хита. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала певица Марго Овсянникова, более известная как MARGO, на концерте группы «Артик и Асти».

По ее словам, Август Септемберов, который создал видео с помощью ИИ, где под видом живого выступления Канье Уэста звучит кавер на песню Юрия Шатунова «Седая ночь», невероятно талантливый человек, создавший модную и красивую музыку.

«Это шикарная песня уже известная, и на самом деле этот Септемберов, да, этот мужчина очень красиво дал звучание новое. Это очень важно. Все-таки модная, красивая музыка в наше время ценится. Поэтому человек очень талантливый, я думаю, что тут все сплелось в нужный хайп, он сделал все для этого. Я очень рада, что у нас такие талантливые люди», — поделилась преемница Филиппа Киркорова.

В интернете распространилось видео, где под видом живого выступления американского рэпера Канье Уэста звучит кавер на «Седую ночь». Автор смонтировал видеоряд, склеив нарезки с выступления рэпера так, будто тот действительно отдает дань уважения Юрию Шатунову. Буквально за несколько дней ролик набрал миллионы просмотров.

