«Леденящий душу крик!» — соседка о ссоре актера и его жены, убивших друг друга в Мытищах

Свидетельница проснулась от сильного грохота.

В Мытищи супруги зарезали друг друга — что известно

Перед гибелью супругов в Мытищах из квартиры доносились крики и грохот

Соседка актера Владислава Бенграфа и его супруги Евгении, погибших после конфликта в подмосковных Мытищах, рассказала 5-tv.ru о звуках, доносившихся из квартиры незадолго до трагедии.

По ее словам, из жилища были слышны громкие крики и грохот. Она уточнила, что разобрать слова было сложно, однако, как отметила женщина, отчетливо выделялся резкий женский крик.

«Леденящий душу крик! Не так, как друг на друга кричат, а когда боится человек. <…> Я проснулась от грохота, топота и крика», — добавила очевидица.

Инцидент произошел 19 апреля в квартире, где проживали актер Мытищинского театра «Фэст» Владислав Бенграф и его супруга Евгения. По предварительным данным, причиной конфликта стало намерение женщины развестись.

Соседи обратились в полицию. Дверь в квартиру вскрыли примерно через 40 минут после вызова. Внутри обнаружили тела мужчины и женщины. Согласно предварительной информации, супруги нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами в область груди и шеи.

