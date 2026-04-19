В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры

В Мытищах актер местного театра «Фэст» Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга во время ссоры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, тела супругов были найдены в запертой квартире на 16-м этаже одного из домов на Воровской улице. Дверь вскрыли сотрудники МЧС. У погибших зафиксированы колото-резаные раны в области груди и шеи. С места преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли все ножи.

В СК возбудили дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. Оперативники устанавливают все обстоятельства инцидента. По словам соседей, ночью из квартиры доносились громкие крики. Предположительно, супруги ссорились. Когда на место вызова приехал отряд полиции, то дверь оказалась закрытой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.