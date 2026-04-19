В Подмосковье актер и его жена зарезали друг друга во время ссоры

Дарья Бруданова Журналист

Тела Владислава Бенграфа и его супруги Евгении обнаружили в запертой квартире на Воровской улице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Мытищах актер местного театра «Фэст» Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга во время ссоры. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, тела супругов были найдены в запертой квартире на 16-м этаже одного из домов на Воровской улице. Дверь вскрыли сотрудники МЧС. У погибших зафиксированы колото-резаные раны в области груди и шеи. С места преступления сотрудники правоохранительных органов изъяли все ножи.

В СК возбудили дело по статье «Убийство». Расследование продолжается. Оперативники устанавливают все обстоятельства инцидента. По словам соседей, ночью из квартиры доносились громкие крики. Предположительно, супруги ссорились. Когда на место вызова приехал отряд полиции, то дверь оказалась закрытой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы отец застрелили сына. Это произошло в Таганском районе. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого один из них взял ружье и ранил оппонента. От полученных ранений тот скончался до прибытия скорой.

